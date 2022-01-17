В Ленинградской области планируют газифицировать 43 тыс. домов в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. В Ленинградской области в 2022 году планируют газифицировать 43 тыс. домов в рамках реализации программы догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Основной объем работ по догазификации в Ленинградской области намечен на 2022 год - запланировано подведение газа до границ 43 тысяч домовладений. Всего в план-график догазификации до конца 2024 года включено почти 60 тыс. домовладений", - сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.