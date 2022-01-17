В Тевризском районе Омской области восстановили газоснабжение, ограниченное в 2019 году

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Газоснабжение Тевризского района Омской области, которое было ограничено еще зимой 2019 года из-за истощения Тевризского месторождения, восстановлено, сообщается на сайте администрации района. Власти отменили в муниципалитете режим повышенной готовности.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители были вынуждены отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями.

"В связи со стабилизацией обстановки с обеспечением природного газа для нужд отопления и пищеприготовления на территории Тевризского муниципального района Омской области <…> c 14:00 (11:00 мск) 17.01.2022 года режим функционирования "Повышенная готовность" <…> отменить", - говорится в сообщении.

Ремонт обводненной скважины № 6 Тевризского месторождения был завершен 31 декабря 2021 года, после чего добыча газа выросла до 50 тыс. кубометров в сутки при зафиксированном максимальном потреблении газа в этих районах около 35 тыс. кубометров.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году для снабжения трех районов - Тевризского, Знаменского и Тарского, где проживает около 70 тыс. человек. Скважина № 6 был обводнена и много лет не эксплуатировалась. Газ в последние годы добывался из двух скважин, одна из которых летом 2021 года тоже заполнилась водой. Единственная рабочая скважина была не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа.