Предприниматели Удмуртии получили почти 1 млрд рублей на фоне ковидных ограничений

ТАСС, 17 января. Дополнительные меры поддержки в размере около 1 млрд рублей получили предприниматели Удмуртии на фоне ковидных ограничений в минувшем году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2021 году предприниматели Удмуртии получили 982 млн рублей в рамках "ковидной" поддержки. Если говорить о региональных мерах поддержки, то это кредиты от 0,1% годовых от Удмуртского фонда развития предпринимательства, которых было выдано на сумму более 15 млн рублей. Это 59 невозвратных субсидий на общую сумму 11 млн рублей, которые республика предоставила общепиту, кинозалам и детским игровым на компенсацию коммунальных и арендных платежей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства республики Константина Сунцова.

Для наиболее пострадавших отраслей были продлены льготные ставки по УСН в размере 1% и 5% годовых - это 1 617 субъектов малого и среднего бизнеса. Помимо этого, предприятия из отраслей спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений воспользовались грантами в размере МРОТ от Федеральной налоговой службы на общую сумму 203,4 млн рублей.