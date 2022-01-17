Эксперт: подключение иностранных инвесторов к инфраструктуре в ДФО нужно для туризма

ТАСС, 17 января. Предоставление территорий Дальнего Востока для иностранных инвесторов с подключением инфраструктуры позволит увеличить их количество и привлечет туристов. Такое мнение высказал председатель правления "Новосибирской ассоциации туристских организаций" Дмитрий Микитченко.

"Если мы хотим создать площадку, инфраструктуру для международного туризма, <…> нужно по международным правилам работать с инвесторами, формирующими эти территории, <…> подключать к инфраструктуре", - сказал он в ходе российско-китайской стратегической сессии "Внутренний и въездной туризм - инвестиционный драйвер экономического развития Дальнего Востока" в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По его мнению, это не только поможет развитию туризма, но и увеличит количество инвесторов на Дальнем Востоке. Кроме того, как считает Микитченко, для развития туризма необходимо особый упор сделать в вопросах развития зимней инфраструктуры.

"Именно природа Дальнего Востока и крайнего Севера является драйвером для развития инфраструктуры туризма. <…> В той концессии, которая создана для развития туризма, достаточно большой акцент делается на [развитие] горнолыжного спектра. На мой взгляд, это направление, которое как раз [позволит] нивелировать сезонность загрузки инфраструктуры на Дальнем Востоке", - пояснил он.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее в ноябре сообщал, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сформирует пакет мер поддержки инвесторов в сфере туризма и рекреации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.