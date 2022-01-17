Товарооборот между Ираном и Россией за девять месяцев вырос на 41%

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Товарооборот между Ираном и Россией за последние девять месяцев вырос на 41% и составил $1 млрд 656 млн. Об этом сообщает в понедельник газета Tehran Times со ссылкой на заявление Рухоллы Латифи, официального представителя Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA).

Комментируя итоги трех кварталов текущего года по иранскому календарю, который начался 21 марта 2021 года, Латифи отметил, что за этот период экспорт товаров из Ирана в Россию составил $432 млн 877 тыс. Этот показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в исламскую республику из России достиг $1 млрд 224 млн. Рост этого показателя по сравнению с прошлым годом составил 45%.

Согласно информации, опубликованной Евразийской экономической комиссией, в 2020 году товарооборот Ирана и России составил $2 млрд 220 млн, из которых 1 млрд 420 млн пришлось на экспорт из РФ. По сравнению с 2019 годом торговля между двумя странами выросла на 39,8%.