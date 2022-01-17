Операторы ГТС Польши и Украины начинают консультации об увеличении мощностей

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System начинает совместные с "Оператором ГТС Украины" консультации по проекту увеличения мощностей передачи газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Gaz-System.

Как напомнили в компании, предложение о дополнительных мощностях было подготовлено на этапе проектирования, который начался 26 октября 2021 года. Основанием стали пожелания участников рынка, поступившие операторам с 5 июля по 30 августа 2021 года.

"Подготовленный к консультациям документ включает среди прочего описание проекта дополнительных мощностей, предлагаемое техническое решение, смету расходов, первоначальный график, уровень предложения на объединенные мощности, а также общие условия доступа к дополнительным мощностям на ежегодном аукционе продуктов в июле 2023 года", - указано в сообщении.

Компании просят пользователей присылать комментарии и дополнения к документу до 17 марта.

Существующая система между Польшей и Украиной позволяет передавать природный газ в украинском направлении в режиме бесперебойного обслуживания с мощностью 1 887 000 кВт/ч в период с 1 мая по 31 августа и 2 825 000 кВт/ч в период с 1 сентября по 30 апреля. Увеличение предлагаемой мощности возможно в рамках предложений на месяц по согласованию сторон.