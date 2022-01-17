Проходку тоннелей к новой станции метро "Внуково" начали в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Строители начали проходку тоннелей к новой станции Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена "Внуково". Об этом сообщил в понедельник в своем официальном Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

"Начали проходку тоннелей к станции московского метрополитена "Внуково". Ветка пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" - прямо к аэропорту. Кроме авиапассажиров, новым участком Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться почти 350 тыс. жителей и те, кто работает в Новой Москве", - написал мэр.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково" планируется завершить к 2023 году. Длина участка составляет почти 5 км. Здесь откроются две станции - "Пыхтино" и "Внуково".

Станция "Внуково" будет расположена вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса, метростанцию планируется интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Проект также предусматривает строительство перехватывающего паркинга.

По словам заммэра, на проектирование и строительство данного участка метро выделено около 34,47 млрд рублей.