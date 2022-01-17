Госдолг Костромской области снизился до 65% от доходов региона за 2021 год

КОСТРОМА, 17 января. /ТАСС/. Государственный долг Костромской области за 2021 год сократился на 404 млн рублей, он составляет 65% от доходов. Это лучший показатель по сокращению госдолга региона за 12 лет, сообщила пресс-служба администрации области в понедельник.

"Государственный долг Костромской области по итогам прошлого года сокращен на 404 млн рублей. На сегодняшний момент госдолг региона составляет 65% от налоговых и неналоговых доходов против 85,4% на начало прошлого года. Таким образом, в течение 2021 года долговая нагрузка области снижена на 20,4%. Это лучший показатель по сокращению уровня регионального долга за последние 12 лет", - говорится в сообщении.

Собственные доходы бюджета региона за 2021 год составили более 27 млрд рублей, что на 28,5%, или 6 млрд 56 тысяч рублей, больше, чем в 2020 году. Как отмечает пресс-служба, рост зафиксирован по основным доходным источникам - налогу на прибыль, НДФЛ, акцизам, упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, плате за использование лесов.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил региональному департаменту финансов обеспечить дальнейшее снижение уровня госдолга. На начало 2023 года он должен составить до 50% от собственных доходов региона.