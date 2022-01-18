Эксперты: самым частым страховым случаем на праздниках было незаконное списание денег

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Самыми частыми причинами страховых случаев в новогодние праздники стали несанкционированное списание денег с банковских карт и повреждения квартир, выяснила дочерняя компания "Сбера" "СберСтрахование", которая проанализировала обращения клиентов, поступившие с 31 декабря по 9 января.

"Большинство обращений в страховую компанию было связано с покупками на непроверенных сайтах, а также звонками мошенников, которые предлагали "получить подарок в честь праздника" и методами социальной инженерии узнавали данные карты. На эти причины пришлось 22,3% обращений за данный период", - отмечают эксперты "СберСтрахования".

Также в новогодние праздники не обошлось без проблем с жильем: 13,4% заявок пришлось на обращения по риску "заливы", 4% - на повреждение жилья из-за сильных снегопадов и заморозков, на пожары - 3%.

Погодные условия повлияли и на ситуацию на дорогах: 18,3% обращений было зафиксировано по полисам ОСАГО, 2% - по каско. Также почти 10% заявок было зарегистрировано по программам страхования от несчастного случая по риску "травмы".