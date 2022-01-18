Порты Хайнаня в 2021 году приняли 3,3 млн контейнеров, увеличив их грузооборот на 10%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Порты южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году обслужили более 3,3 млн контейнеров, повысив соответствующий показатель грузооборота примерно на 10%. Об этом сообщил департамент транспорта региона.

По его данным, наиболее динамично развивался глубоководный порт Янпу на северо-западном побережье острова, который за 12 месяцев принял 1,3 млн контейнеров (рост на 30%). Исторический рекорд в 2 млн контейнеров поставила морская гавань административного центра провинции, города Хайкоу (увеличение на 1,5%).

"Мы можем запустить в эксплуатацию дополнительные объекты. Идет выполнение задач на ближайшие три года по формированию международного транспортного узла в порте Янпу, - прокомментировал глава отдела водных коммуникаций департамента транспорта Хайнаня Су Янчжоу. - Это станет еще одним благоприятным фактором для более динамичного развития Хайнаньского порта свободной торговли".

Как полагает заместитель главы отдела эксплуатации компании - оператора контейнерного терминала Хайкоу Хуан Сяофэн, для наращивания грузопотока на текущем этапе Хайнань должен активно развивать коммуникации в Тонкинском заливе (вьет. Бакбо, кит. Бэйбувань).

Согласно плану китайского правительства, Хайнань вскоре превратится в важный глобальный логистический центр, через который будут проходить торговые пути из Европы, Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии. В связи с этим в последние годы власти провинции активно развивают транспортную инфраструктуру острова, строят новые терминалы аэропортов, качественные скоростные автомагистрали и современные складские зоны. Особо значимую роль в поддержании региональных коммуникаций будет играть глубоководный порт Янпу, который при активном участии других местных гаваней станет ключевым звеном в области международных морских перевозок. В соответствии с поставленной задачей к 2025 году Янпу должен ежегодно принимать не менее 5 млн контейнеров, а его грузооборот составит 130 млн тонн.