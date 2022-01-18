СМИ: Yandex SDG и южнокорейская КТ будут сотрудничать в сфере автономных роботов и ИИ

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Крупный южнокорейский телекоммуникационный оператор KT и российская компания Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) подписали 17 января в Москве соглашение о совместной разработке автономного робота-доставщика и сотрудничестве в создании новых решений для роботов с искусственным интеллектом. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, две компании планируют также создать целевую группу для сотрудничества в других проектах в области информационно-коммуникационных технологий.

Yandex SDG - дочерняя компания российского технологического гиганта Yandex, которая специализируется на беспилотных транспортных средствах.

Компания Yandex испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. В 2019 году компания представила самоуправляемого робота-курьера "Яндекс. Ровера", который перевозит документы и небольшие грузы в Сколково и в будущем может пригодиться для доставки посылок из интернет-магазинов, продуктов или готовой еды.