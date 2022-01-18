Власти Екатеринбурга планируют строительство второго аэропорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Второй аэропорт планируют построить в Екатеринбурге при стабильном увеличении пассажиропотока и грузопотока. Об этом говорится в пояснительной записке внесенных изменений в генеральный план развития Екатеринбурга на период до 2025 года.

"В перспективе планируется: при стабильном росте пассажиропотока и грузопотока по авиасообщению предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации", - говорится в документе.

Кроме того, генеральным планом до 2025 года предусмотрено развитие аэропорта Кольцово. Планируется модернизация аэровокзальной площади, увязка его транспортного обслуживания с городскими видами транспорта, строительство ВПП-3, а также строительство новых зданий пассажирских терминалов и грузового комплекса. "Реализация указанных мероприятий позволит значительно повысить пропускную способность аэропорта Кольцово и обеспечит высокий уровень безопасности полетов. В перспективе ожидается рост пассажирских и грузовых перевозок. Согласно транспортной стратегии Свердловской области до 2030 года, объем грузооборота аэропорта Кольцово к 2030 году увеличится до 79,4 тыс. тонн (более чем в три раза с 2014 года)", - поясняется в документе.

В Екатеринбурге действуют аэропорт Кольцово и аэропорт местных воздушных линий "Уктус", который не обслуживает регулярные рейсы. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).