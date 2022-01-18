Цены на турпоездки в январе выросли до 60% по сравнению с допандемийным периодом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Стоимость десятидневных туров на двоих с вылетом в период с 24 по 31 января 2022 года увеличилась от 20% до 60% по сравнению с аналогичным периодом попандемийного 2020 года. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на данные аналитической службы АТОР.

"Если сравнивать минимальные цены на десятидневные туры с перелетом конца января 2022 года с такими же турами в конце января 2020 года (до пандемии), то нынешние цены, в зависимости от направления, на 20-60% выше, чем "доковидные", - сказала Ломидзе.

По сравнению с новогодним периодом падение цен на туры с вылетом в конце января на всех направлениях составило от 20%. При этом по большинству направлений они оказались на 10-15% выше, чем в конце ноября 2021 года. Самое дешевое пляжное направление в этом январе - Египет, а самые доступные сити-туры - в Стамбул. По средним ценам на отдых лидируют ОАЭ, Турция и Египет, отметила эксперт.

По ее словам, отдыхом в конце января - начале февраля интересуются в основном туристы без детей - пары, одиночные туристы и компании друзей, в то время как в новогодние праздники доля заявок от туристов с детьми достигала 63%. По данным сети турагентств "1001 тур", сейчас доля таких заявок составляет 20%, добавила Ломидзе.