Сеть "Верный" приобрела 37 магазинов у Mercury Retail Holding и вышла в новый регион

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Торговая сеть "Верный" приобрела 37 магазинов у Mercury Retail Holding PLC (управляет магазинами торговых сетей "Красное&Белое" и "Бристоль") и вышла в новый регион - Тверскую область. Об этом говорится в сообщении "Верного".

"Торговая сеть "Верный" завершила сделку по приобретению прав на 37 магазинов у компании Mercury Retail Holding PLC (управляет магазинами торговых сетей "Красное&Белое" и "Бристоль"). Это позволит ретейлеру расширить свое присутствие в европейской части страны и выйти в новый регион - Тверскую область", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, в сделку вошли 35 арендованных и 2 собственных магазина общей площадью 19,5 тыс. кв. м, ранее входивших в сеть дискаунтеров "Дешево". На каждом объекте будет проведено дооборудование и ремонт - все они откроются под брендом "Верный" уже в первом квартале текущего года. Средняя торговая площадь объектов составляет 310 кв. метров, что соответствует формату "магазина у дома". Таким образом, по мнению компании, новые магазины впишутся в существующую сеть в регионах присутствия "Верного".

Речь идет о Ярославской, Тульской, Новгородской и Ленинградской областях. Расширение сети повысит эффективность логистики и закупок, что в конечном итоге принесет выгоду покупателям. Кроме того, в результате сделки компания выходит в новый для себя регион - Тверскую область - где будет открыто 10 магазинов. Ретейлер планирует и в будущем наращивать темпы развития.

Торговая сеть "Верный" - федеральная торговая компания, представлена во Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Свердловской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и республике Татарстан. Под брендом "Верный" открыто 1 тыс. 54 магазина, численность сотрудников сети превышает 11 тыс. человек.