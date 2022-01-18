В Бундестаге не исключили использование "Северного потока - 2" для давления на РФ

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот не исключает использования газопровода "Северный поток - 2" в качестве рычага давления на Москву в случае предполагаемой на Западе агрессии России в отношении Украины. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала ARD.

"Мы рассчитываем на дипломатическо-политическое решение, а дипломатический инструментарий также включает в себя санкции", - отметил Рот. "Если мы действительно придем к санкциям - а я все же надеюсь, что нам удастся этого избежать, - то мы не можем заранее исключать того, что могут потребовать наши партнеры по Евросоюзу", - заключил политик.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.