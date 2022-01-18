В Fitch не видят фундаментальных причин для устойчивого роста цены на нефть

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фундаментальных причин для устойчивого роста нефтяных котировок сейчас нет, дальнейшее подорожание нефти может негативно отразиться на спросе и на экономическом росте. Такое мнение высказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стоимость фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE 18 января преодолела отметку в $88 за баррель впервые с октября 2014 года. В то же время цена российской экспортной нефти Urals в Европе поднялась выше $86 за баррель также впервые с октября 2014 года.

"Мы считаем, что фундаментальных причин для устойчивого роста котировок сейчас нет, большинство производителей генерируют положительный свободный денежный поток при цене $60 и выше. Если цены продолжат расти, это может сказаться на спросе и негативно повлиять на экономический рост", - сказал он.

Как считает Маринченко, нефтяной рынок выглядит сейчас перегретым. Отчасти это обусловлено низкой вероятностью введения новых серьезных локдаунов из-за коронавируса, считает эксперт. При этом спрос на нефть может довольно скоро достичь допандемического уровня, добавил он. "Атака беспилотника на Абу-Даби также могла внести свой вклад в рост котировок", - допустил Маринченко.