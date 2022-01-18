"Газпром нефть" начала заправлять экотопливом зарубежные рейсы "Уральских авиалиний"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала заправку авиационным топливом с низким углеродным следом SAF рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" в иностранных аэропортах. Об этом сообщила "Газпром нефть".

"Рейс "Уральских авиалиний" на экологичном топливе состоялся из международного аэропорта Амстердама (Голландия). Самолет Airbus А321 в грузовой конфигурации выполнил транспортировку медицинских препаратов и тестов на COVID-19. В рамках программы сотрудничества "Газпромнефть-Аэро" и российского авиаперевозчика запланировано дальнейшее применение зеленого топлива для обслуживания коммерческих рейсов в аэропортах Европы", - говорится в сообщении.

SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе сложных эфиров и жирных кислот. Применение SAF позволяет сократить выбросы парниковых газов при авиаперевозках до 80%.

"Применение топлива на основе альтернативных видов сырья является одним из наиболее эффективных способов декарбонизации авиаперевозок. По прогнозам IATA, в ближайшие три года доля зеленого авиатоплива увеличится в 4 раза в структуре общемирового потребления, что вызвано, с одной стороны, новыми экологическими требованиями, с другой - стремлением авиаперевозчиков к углеродной нейтральности", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

По инициативе "Газпром нефти" в 2021 году был создан евразийский SAF-альянс, в который вошли Airbus, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Group, "Волга-Днепр", российские научно-исследовательские институты гражданской авиации. Его цели - разработка, сертификация и последующее промышленное производство в России зеленого топлива для реактивных двигателей.