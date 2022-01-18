Правкомиссия ограничила срок пересмотра выплаты компенсации невинно осужденным

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ограничении одним годом срока, в течение которого невинно осужденному может быть снижена компенсация на адвокатов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Подготовленный законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда России, предписавшего установить временные рамки на пересмотр решений о выплате компенсаций на оплату юридической помощи реабилитированным гражданам. Предлагаемые поправки к УПК устанавливают годичный срок, в течение которого может быть пересмотрено в сторону ухудшения решение о выплате компенсации реабилитированному гражданину и, соответственно, компенсации на оплату юридической помощи могут быть снижены", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за шесть месяцев прошлого года судами было удовлетворено 664 ходатайства и жалобы о возмещении вреда реабилитированному.

Размер компенсаций может быть снижен, если расходы реабилитированного по договору о юридической помощи относятся к оплате услуг, не обусловленных защитой по уголовному делу, пояснил Груздев.

"Согласно правовым позициям Конституционного суда, могут быть признаны необоснованными расходы, если гражданину были предложены или тем более навязаны услуги, явно неуместные в защите от уголовного преследования по его делу, а он согласился их оплатить лишь из доверия к адвокату. В постановлении особо обращается внимание, что такие расходы могут быть правомерно обоснованы, в частности, свободой договора, однако само по себе это не влечет возникновения обязательств государства в отношении реабилитированного и не определяет их объем", - отметил он.