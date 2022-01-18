Количество жалоб от свердловского бизнеса по ковиду снизилось в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Количество обращений от свердловских бизнесменов с проблемами, связанными с коронавирусом и ограничениями, снизилось в Свердловской области в 2021 году. Если в 2020 году на данную тему приходилось 50% от общего числа обращений, то в 2021 году чуть больше 10%, сообщила во вторник журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.

"Практически 50% от всех обращений в 2020 году было связано с ковидом. Это три группы: о мерах поддержки, о разъяснении тех или иных вопросов, связанных с ограничениями, и просьбы о снятии тех или иных ограничений. В 2021 году чуть больше 10% всех обращений связано с ковидными вопросами. Они в основном поступали в январе-феврале, когда были отголоски проблематики 2020 года, и начали поступать с октября 2021, когда началась [новая] волна ограничений", - сказала она.

Артюх добавила, что предприниматели также обращались с вопросами земельных, имущественных и арендных отношений, кадастровой оценки, взаимоотношений бизнеса с силовыми структурами, налогового контроля. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что наиболее пострадавшими от ковидных ограничений отраслями являются сфера обслуживания, кафе и рестораны. Бизнес региона адаптировался к пандемии.

Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов сообщил, что крупные предприятия региона до осени 2021 года фокусировались на стимулировании вакцинации коллективов. К осени на многих промышленных предприятиях коллективный иммунитет составил 60%, а на некоторых был 80% и выше.

"С октября добавились вопросы ограничительных мер и ревакцинации. За последнюю неделю ситуация сильно меняется с распространением коронавируса. Здесь важно подчеркнуть, что предприятия готовы продолжать реализацию мер по обеспечению санитарной безопасности, вакцинации коллективов и по содействию прививочной кампании среди населения", - отметил Породнов, уточнив, что в 2022 году бизнес будет решать вопросы реабилитации переболевших ковидом работников.

Председатель свердловского регионального отделения "Опоры России" Илья Тыщенко выразил надежду, что система QR-кодов, которая отменена в регионе для посещения кафе, ресторанов, торговых центров и других объектов до 20 января, возвращена не будет.

О ситуации с коронавирусом

В Свердловской области за неделю число новых заражений выросло примерно в 1,5 раза раза и, по данным на 18 января, в регионе зафиксировано 597 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заразились 206 748 человек, выздоровели 181 580 человек, умерли 9 786.