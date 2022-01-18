S&P присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг "BBB-" со стабильным прогнозом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P впервые присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу - "стабильный".

В S&P отметили, что рейтинг отражает "лидирующие позиции "Яндекса" на быстрорастущем рынке цифровой рекламы, его амбициозный и инновационный портфель продуктов, поддерживаемый сложносопоставимыми технологиями и сильными кадрами, растущий общий адресный рынок компании в результате ее доходов, а также консервативную финансовую политику и дисциплинированный подход к инвестициям".

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания быстрого роста выручки "Яндекса" на 50% и в течение следующих двух лет, в результате чего рентабельность по скорректированной EBITDA составит 5-9%, а отношение долга к EBITDA будет ниже 1,5x", - говорится в сообщении рейтинговоо агентства.

30 декабря международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB".