Объем трансграничной онлайн-торговли Хайкоу в январе-ноябре 2021 года достиг $149,3 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Объем трансграничной онлайн-торговли китайского города Хайкоу (административный центр южной провинции Хайнань) в январе-ноябре 2021 года достиг 948 млн юаней (порядка $149,3 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Как указывается в материале, общий объем внешней торговли города за 11 месяцев прошлого года достиг 41,42 млрд юаней (около $6,52 млрд). При этом объем экспорта составил 9,6 млрд юаней (около $1,51 млрд), увеличившись на 58,5% в годовом исчислении. Импорт вырос на 45,1%, до 31,82 млрд юаней (порядка $5,01 млрд).

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.