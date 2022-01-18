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Госдума одобрила в I чтении изменения в налогообложении стандартизации оборонной продукции

Законопроект предусматривает включение расходов по стандартизации оборонной продукции в перечень расходов, связанных с производством и реализацией

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в порядке налогообложения расходов по стандартизации оборонной продукции. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предусматривает включение расходов по стандартизации оборонной продукции в перечень расходов, связанных с производством и реализацией. Такое изменение предполагает уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

Принятие законопроекта окажет стимулирующее воздействие на разработчиков документов по стандартизации, включенных в годовые планы работ по стандартизации военной продукции, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, или по согласованию с таким органом - госкорпорацией "Росатом". Это, в свою очередь, поспособствует ускорению процесса обновления фонда документов по стандартизации оборонной продукции, указывают в правительстве.

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