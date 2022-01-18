Чернышенко призвал регионы обеспечить кол-центры персоналом для работы службы "122"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил рекомендовать регионам РФ в недельный срок обеспечить кол-центры и регистратуры персоналом, задействованным в работе единой службы "122". Об этом сообщил вице-премьер на Координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Прошу рекомендовать субъектам России в недельный срок при участии Минздрава обеспечить контакт-центры и регистратуры персоналом, задействованным в работе единой службы и имеющим медицинскую подготовку", - отметил вице-премьер.

Он также отметил, что с 15 по 17 января проведены стресс-тестирования кол-центров службы в регионах с целью выявить возможные проблемы в их работе. В тестировании были задействованы более 15 тыс. сотрудников "Ростелекома", которые одновременно позвонили на номер 122 по всей стране.

"По результатам, подтвердили недостаточную укомплектованность сотрудниками регистратур медучреждений и операторов региональных кол-центров", - добавил Чернышенко.

По его словам, доля неотвеченных звонков с нормативным временем ожидания соединения не должна превышать 5%. При этом в данный показатель уложились Республика Тыва, Ульяновская область, Курганская область, Тульская область, Мордовия и Еврейская автономная область. В то время как в 21 субъекте страны более половины звонков не были приняты операторами за нормативный срок в 2 минуты.