Госдума приняла в I чтении законопроект об учете госгарантий субъекта РФ в сумме госдолга

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение механизма учета государственных гарантий субъекта РФ в сумме госдолга, - аналогично механизму, применяемому на федеральном уровне. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие, что в объемы государственного долга субъекта РФ, государственного внутреннего долга субъекта РФ, государственного внешнего долга субъекта РФ включаются объемы обязательств, вытекающих соответственно из государственных гарантий субъекта РФ, из государственных гарантий субъекта РФ, выраженных в валюте РФ, а также из государственных гарантий субъекта РФ в иностранной валюте, предоставленных РФ в рамках использования целевых иностранных кредитов.

В отношении муниципальных образований предлагается также внести аналогичные изменения, предусматривающие, что в объемы муниципального долга, муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга включаются объемы обязательств, вытекающих соответственно из муниципальных гарантий, из муниципальных гарантий, выраженных в валюте РФ, из муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных муниципальным образованием РФ в рамках использования целевых иностранных кредитов.

Предусмотренные изменения применяются к правоотношениям, возникающим при учете государственных (муниципальных) гарантий в составе государственного (муниципального) долга, с 1 января 2022 года.