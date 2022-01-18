РЖД в 2021 году направило на развитие железной дороги в Омской области 7,5 млрд рублей

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. РЖД в 2021 году увеличило в 2 раза финансирование мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры в Омской области, направив на эти цели 7,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"). Среди реализованных проектов - строительство нового моста через Омь и комплексная модернизация 140 км железнодорожных путей.

"В 2021 году в развитие железнодорожной инфраструктуры в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД" направило 7,5 млрд рублей. Это более, чем в два раза превышает вложения в 2020 году", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что наиболее крупными проектами минувшего года стали ремонт и комплексная модернизация 140 км железнодорожных путей, строительство нового и демонтаж старого мостов через Омь и повышение пропускной способности крупнейшей в регионе сортировочной станции Входная. Также был проведен капитальный ремонт 5 железнодорожных переездов, в жилых массивах Омска построено ограждение полотна.

На станцию Комбинатская, которая обслуживает нефтехимические предприятия региона, поступил новый пожарный поезд. В городе Исилькуле был введен в эксплуатацию новый административно-бытовой корпус для пожарных-железнодорожников.