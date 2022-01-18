Глава ДНР заявил об ожидаемом росте торгового оборота с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) уверены, что решения российских властей, позволяющие предприятиям республики выйти на российский рынок, будут способствовать росту торгового оборота между ДНР и РФ. Об этом во вторник в ходе визита в Крым заявил глава республики Денис Пушилин.

Он отметил, что решение президента РФ открывает возможности для предприятий республики, живущих в условиях санкций со стороны Украины, выйти на российский рынок, участвовать в государственных и муниципальных закупках и упрощает те сложнейшие схемы, по которым были вынуждены работать производители республик, поставляя свою продукцию в РФ.

"На сегодняшний момент можно отметить, что продукция, и колбасные изделия, как мы видели, и кондитерские изделия, мороженое, которое будет актуально летом в Крыму, но также и сельхозпродукция [поставляются из ДНР в РФ]. Также заключены контракты по поставке пшеничной муки. Здесь обороты будут набираться. Это только самые первые шаги и самые явные, и то, о чем можно сказать", - сказал Пушилин.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.

Экономическая блокада Донбасса

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента Украины правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году (после того как украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР) в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях и переориентировать поставки на рынок России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины полностью приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.