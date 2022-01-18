"Одноклассники" выплатят свыше 1,2 млрд рублей создателям мобильных игр за 2021 год

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Одноклассники" выплатят разработчикам мобильных игр свыше 1,2 млрд рублей за 2021 год, сообщили в пресс-службе компании.

"Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги игровой платформы за 2021 год. Общие выплаты разработчикам мобильных игр составили более 1,2 млрд рублей, а месячная аудитория мобильных игр в ОК в 2021 году превысила 13 млн пользователей", - говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что третий год подряд общие выплаты разработчикам игр составили более 3,2 млрд рублей. При этом доходы создателей игр в 2021 году увеличились на 25,7% по сравнению с 2020 годом.

Также выросло на 16,3% количество ежедневных игроков в мобильные игры. При этом 82% игроков в "Одноклассниках" используют платформу Android.

Кроме того, в 2021 году на платформе соцсети появилось новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза. Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 млн рублей.

Среди наиболее популярных мобильных игр по дневной аудитории соцсети названы "Сокровища пиратов", "Целуй и знакомься", "Долина сладостей", "Елочка 2021", "Крокворд".

Популярными декстопными играми по дневной аудитории соцсети стали "Сокровища пиратов", "Долина сладостей", "Целуй и знакомься", "Елочка 2021", "Вега Микс - три в ряд".

В топ десктопных игр по среднемесячному обороту в "Одноклассниках" вошли "Елочка 2021", "Хроники Хаоса", "Сокровища пиратов", "Целуй и знакомься", "Клондайк". Среди мобильных игр по среднемесячному обороту - "Целуй и знакомься", "Елочка 2021", "Сокровища пиратов", "Игровые автоматы: "Капитан Джек", "Долина сладостей".