Замглавы МЧС не исключил повышения зарплаты пожарным уже в этом году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заработную плату могут поднять пожарным Государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны уже в этом году. Об этом во вторник на заседании Госдумы сообщил cтатс-секретарь - замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

"Есть поручение президента, мы его выполняем. Сейчас идут согласительные процедуры между Минтрудом и Минфином. Мы настаиваем, чтобы было как можно быстрее, и подвижки есть. Очень надеюсь, что в этом году точка будет поставлена", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата Анатолия Грешневикова. Парламентарий сообщил, что ему поступают жалобы от пожарных на зарплату, которая ниже среднего уровня по региону.

Серко отметил, что муниципальным пожарным, которым деньги выплачиваются из региональных бюджетов, местные власти сами могут поднять зарплаты, не дожидаясь решения Москвы.

Во вторник в Госдуме статс-секретарь МЧС представил новый законопроект, согласно которому планируется рационально перераспределить пожарных по населенным пунктам страны. Защищать небольшие деревни планируется силами муниципальных пожарных, большие города - совместно федеральными (ГПС) и местными силами. Как уточнил Серко, федералы будут прикрывать населенные пункты с численностью жителей от 5-7 тысяч. Также в дальнейшем планируется строить новые пожарные части. Сокращать пожарных не собираются. "О сокращении речи не идет точно", - отметил Серко.

Законопроект был принят в первом чтении.