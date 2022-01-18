Столтенберг заявил, что между странами НАТО нет согласия по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Страны НАТО не имеют единой позиции по "Северному потоку - 2", но все участники альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Пресс-конференцию транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

"Между странами НАТО есть разные взгляды на вопрос о "Северном потоке - 2", но все страны альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. По многим причинам - как экологическим, так и по соображениям безопасности", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что НАТО "призывает свои страны-члены диверсифицировать источники энергии".