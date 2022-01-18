"Роснефть" и СПбМТСБ будут работать над развитием торгов углеродными единицами на бирже

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Компания "Роснефть" и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут взаимодействовать в области углеродного менеджмента и развития биржевой торговли углеродными единицами, полученными нефтяной компанией. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Документ подписали главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

"Роснефть" и СПбМТСБ в рамках соглашения проработают возможность организации пробных аукционов по продаже углеродных единиц "Роснефти". Кроме того, соглашение между сторонами предполагает разработку и внедрение новых инструментов биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами с низкой углеродной интенсивностью. "Компания и биржа будут совместно работать над созданием российского бенчмарка углеводородов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, СПГ) с низкими удельными выбросами углерода", - отмечается в сообщении.

"Роснефть" высоко оценивает перспективы рынка углеродных единиц и намерена активно участвовать в развитии механизма биржевой торговли России. "Соглашение будет содействовать достижению цели чистой углеродной нейтральности к 2050 году, которая закреплена в новой стратегии "Роснефть-2030", - говорится в сообщении компании.