Объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане за год вырос на 16,2%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 января. /ТАСС/. Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в южной китайской провинции Хайнань в 2021 году составил $3,5 млрд, что на 16,2% больше в годовом исчислении. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как указывается в материале, прирост показателя в том числе связан с улучшением деловой среды провинции и продвижением строительства порта свободной торговли Хайнаня. Также отмечается, что в прошлом году властям удалось стабилизировать ситуацию в сфере внешней торговли, привлечения иностранных инвестиций, а также стимулировать потребление.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.