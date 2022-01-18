В Нижегородской области на 17,5% вырос объем льготных кредитов в отрасли птицеводства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Организациям отрасли птицеводства в Нижегородской области в 2021 году выдали 6,1 млрд льготных кредитов, что на 17,5% выше уровня 2020 года, сообщает во вторник пресс-служба заксобрания по итогам заседания комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.

"За 2021 год на отрасль птицеводства сельскохозяйственным организациям Нижегородской области предоставлялись льготные кредиты на общую сумму 6,1 млрд рублей, что больше чем за 2020 год на 17,5%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возмещение части затрат на выплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами является одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости предприятий.

Так, в 2021 году в области производство мяса птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 76,5 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,8%. В сельскохозяйственных организациях производство мяса птицы составило 75,1 тыс. тонн, что больше уровня 2020 года на 5,5%. На бройлерных птицефабриках произведено 71,5 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,7%.

"Отрасль птицеводства демонстрирует высокие показатели развития. При этом важно постоянно наращивать объемы производства продукции. Для этого есть все необходимые возможности - материально-технические и кадровые. В Нижегородской области работают предприятия, продукция которых известна далеко за пределами региона. Будем помогать им развиваться, внедрять новые перспективные технологии. Птицеводство должно стать одним из флагманов развития сельского хозяйства в целом", - приводит пресс-служба слова главы комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игоря Тюрина.