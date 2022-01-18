Завод в КЧР увеличит объем экспорта гипсокартонного листа до 300 тыс. кв. м

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Хабезский гипсовый завод, расположенный в Карачаево-Черкесии (КЧР), намерен увеличить объемы поставок гипсокартонного листа в страны ближнего зарубежья до 300 тыс. кв. м к 2024 году в рамках инвестпроекта. Об этом рассказал ТАСС и.о. министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

"ОАО "Хабезский гипсовый завод" - на сегодняшний день один из ведущих производителей сухих строительных смесей, гипсового вяжущего, на основе природного гипса и пазогребневых плит на территории РФ. Основные потребители продукции - торговые и строительные предприятия СКФО, ЮФО, ПФО и ЦФО. Началась реализация в страны ближнего зарубежья - на Украину, в Казахстан и Грузию. К 2024 году планируется увеличение объема экспорта до 300 тыс. кв. м гипсокартонного листа, а к 2030 году - до 500 тыс. кв. м гипсокартонного листа", - сказал он.

Увеличение объемов экспорта запланировано по итогам реализации инвестиционного проекта по модернизации завода, рассчитанного на 2014-2022 годы. Стоимость проекта составляет 1,34 млрд рублей, из которых 0,52 млрд рублей - собственные средства и 0,78 млрд руб. - привлеченные средства от банка. Цель инвестпроекта заключается в расширении ассортимента продукции на основе гипсового вяжущего, производстве гипсокартонных листов. По итогам реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.

По словам Эркенова, реализация проекта осуществляется, согласно графику. На сегодняшний день на заводе завершены строительно-монтажные и производятся пуско-наладочные работы. Планируемый срок запуска - второй квартал текущего года.

Хабезский гипсовый завод был открыт в начале 1990-х годов. Компания выпускает более 40 видов продукции, ежемесячно производится до 25 тыс. тонн строительного гипса, сухих штукатурных смесей, шпатлевки, самовыравнивающихся наливных полов, плиточного клея, смесей, акриловой дисперсии, бетоноконтакта и четырех видов грунтовки.