Samsung представила графический процессор для смартфонов с трассировкой лучей

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Компания Samsung представила свой новый процессор для мобильных устройств Exynos 2200, разработанный в сотрудничестве с американской компанией AMD. Графический процессор нового устройства поддерживает технологию трассировки лучей, следует из сообщения компании, опубликованного во вторник.

"Exynos 2200 - новый процессор для мобильных устройств с мощным графическим процессором Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2. Новый продукт позволит получить лучший игровой опыт на мобильных устройствах, а также сделает более приятным использование приложений для социальных сетей и фотографирование", - сказано в пресс-релизе. Помимо этого, в сообщении говорится об улучшенной графике и искусственном интеллекте.

Как указывает Samsung, благодаря технологиям AMD новый мобильный процессор "первым в индустрии" поддерживает "аппаратно ускоренную трассировку лучей и другие функции, которые ранее были доступны только на персональных компьютерах, ноутбуках и консолях". Массовое производство Exynos 2200 уже началось. Представитель компании отметил, что графический процессор Xclipse - первый из планируемых совместных проектов Samsung и AMD.