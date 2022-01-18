Полпред в УрФО поддержал идею списать кредиты для бизнеса под 3% для поддержки МСП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поддержал предложение "Опоры России" списать кредиты для бизнеса под 3% по программе ФОТ 3.0 при сохранении 90% работников. Эта мера поможет сохранить рабочие места, малый и средний бизнес при подъеме заболеваемости COVID-19, сообщил во вторник полпред.

"В прошлом году были списаны кредиты, которые бизнес брал под 2% годовых. Условием списания было сохранение определенной численности сотрудников. Мера оказалась эффективной. Считаю, что и сейчас, в случае наличия возможностей у федерального бюджета, стоит помочь предпринимателям. Ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом, не исключены серьезные ограничения на работу предприятий. Необходимо сделать все, чтобы сохранить малый и средний бизнес, сохранить рабочие места", - приводит аппарат полпреда его слова.

С июня 2020 года для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Тем компаниям, которые сохранили не менее 90% сотрудников, списывалось 100% задолженности. В случае, если в штате оставалось не менее 80% сотрудников, заемщику прощали половину долга. Льготная кредитная программа ФОТ 3.0 пришла на смену ФОТ 2.0, действие которой закончилось 1 апреля 2021 года.