Регулятор ЕС по-прежнему ожидает достаточный объем сведений по "Спутнику V"

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает рассматривать заявку на одобрение российской вакцины "Спутник V" и ожидает от производителя достаточный объем сведений относительно препарата. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе европейского регулятора.

"Продолжается рассмотрение EMA вакцины "Спутник V". Оно продлится до тех пор, пока не будет получен достаточный объем данных, позволяющих удовлетворить официальную заявку на разрешение на применение [в ЕС]. Эти сведения до сих пор не получены", - отметили в агентстве.

Там также добавили, что EMA не может комментировать результаты инспекций в Россию в рамках оценки вакцины. Эта информация будет включена в окончательный доклад, который будет опубликован после завершения оценки препарата.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит последовательную экспертизу вакцины "Спутник V", предусматривающую в том числе проверку информации по мере ее поступления от производителя.