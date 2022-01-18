Представители Крыма и Сирии обсудили возможность строительства кораблей на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Представители Крыма и Сирийской Арабской Республики (САР) в ходе первого заседания совместной российско-сирийской рабочей группы обсудили возможность ремонта и строительства кораблей на предприятиях российского региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте России.

"Договорились о сотрудничестве по линии торгово-промышленных палат, союзов промышленников и предпринимателей и иных организаций. В области промышленности была обсуждена возможность организации судоремонта и строительства кораблей и судов различного назначения судостроительными и судоремонтными предприятиями Республики Крым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в области сельского хозяйства определены условия взаимодействия по организации поставок из Крыма в Сирию пшеницы, муки, кондитерских изделий, вин и другой продукции. Участники также обсудили организацию системы взаиморасчетов, включая вопросы открытия корреспондентских счетов между ПАО "РНКБ" и "Коммерческим банком Сирии".

Сотрудничество строится и по гуманитарной линии, добавили в пресс-службе. Так, специалисты из Крыма планируют принять участие в работе по восстановлению объектов культурно-исторического наследия, в том числе всемирно известной Триумфальной арки в Пальмире.