"Совкомфлот" завершил buyback акций на сумму 550 млн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Совкомфлот" завершил buyback акций для программы долгосрочной мотивации работников на сумму 550 млн рублей. Об этом заявила руководитель отдела по работе с инвесторами компании Александра Мельникова в ходе дискуссии на площадке "ВТБ капитал инвестиции".

"Мы рады сообщить, что выкуп [акций] мы завершили, и более того, наши ключевые работники, которые стали участниками программы премирования, они уже также получили свой опцион на получение выкупленных акций", - сказали в компании.

Мельникова отметила, что программа долгосрочного премирования, основными участниками которой являются топ-менеджмент и другие ведущие работники, будет полностью зависеть от цены акций компании.

"Получается, что все ключевые работники компании и их собственный персональный финансовый интерес, он полностью соответствует персональному интересу всех наших акционеров", - отметила она.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что "Совкомфлот" выкупит акции на сумму до 550 млн рублей для программы долгосрочной мотивации работников. Отмечалось, что buyback начнется с 20 декабря.

"Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом свыше 12,6 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.