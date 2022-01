Microsoft покупает разработчика игр Activision Blizzard

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft приобретает одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc., сумма сделки составит $68,7 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Microsoft.

"Microsoft приобретет Activision Blizzard за $95 за акцию, сумма сделки оценивается в $68,7 млрд", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что после закрытия сделки, которое намечено на 2023 год, Microsoft станет "третьей в мире компанией по объему выручки после Tencent и Sony". Глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту.

Activision Blizzard - одна из ведущих компаний на рынке видеоигр, создавшая, в частности, игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero. В середине 2021 года она оказалась в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей руководства компании. Бобби Котик якобы знал о них и покрывал замешанных в этой истории коллег. В рамках досудебного урегулирования иска, поданного в связи с данными обвинениями штатом Калифорния, Activision Blizzard заплатила $18 млн. Из компании ушли некоторые сотрудники, ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft.

Microsoft, приобретающая Activision Blizzard, борется за господство на рынке видеоигр с многолетним конкурентом Sony. Приобретение одного из ведущих разработчиков может значительно усилить позиции Microsoft в этом противостоянии.