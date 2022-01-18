Из Петербурга запустят прямые авиарейсы в Саратов, Чебоксары и Киров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Прямые регулярные рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Саратов, Чебоксары и Киров к концу января запустит авиакомпания Red Wings. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"Новый рейсы будут выполняться по следующему расписанию: в Саратов с 22 января по вторникам, четвергам и субботам; в Чебоксары с 23 января по средам и воскресеньям; в Киров с 24 января по понедельникам и пятницам", - рассказали в пресс-службе.

Авиаперелеты на данных направлениях будут осуществляться лайнерами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).