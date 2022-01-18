Гривна упала до самого низкого значения за 12 месяцев

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Украинская гривна ослабла к доллару на межбанковском валютном рынке на 2,2% за неделю, достигнув самого низкого значения за последние 12 месяцев - более 28 гривен за $1. Об этом сообщил во вторник глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Такая динамика курса гривны к иностранным валютам определялась значительным преобладанием спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением как на сегменте СПОТ, так и форвард (чистый спрос на иностранную валюту на прошлой неделе в среднем на день превышал $88 млн)", - написал Данилишин в Facebook.

При этом интервенции Нацбанка, превысившие показатели предыдущей недели в 3,3 раза, не сгладили ситуацию на валютном рынке. Национальный банк на прошлой неделе провел продажу иностранной валюты на сумму $331 млн. "Характерно, что в отличие от предыдущих эпизодов преобладание спроса иностранной валюты над предложением на межбанке, в течение прошлой недели банки преимущественно покупали валюту в позицию (валютная позиция банка - соотношение между суммой активов, внебалансовых требований в определенной иностранной валюте и суммой балансовых и внебалансовых обязательств в этой же валюте - прим. ТАСС)", - отметил Данилишин.

По его словам, по операциям физических лиц на наличном и безналичном валютном рынке также наблюдалось преобладание спроса на иностранную валюту. "Рост чистой покупки иностранной валюты физическими лицами на прошлой неделе компенсировал ее чистую продажу в первую неделю нового года. С начала года чистая покупка населением иностранной валюты составила $7 млн в наличной форме и $19 млн - в безналичной", - сообщил глава совета НБУ.

В госбюджете Украины на 2022 год заложен уровень курса гривны к доллару на уровне 28 гривен. Однако эксперты полагают, что учитывая факторы, которые влияют на курс валют, есть вероятность падения гривны ниже указанного уровня.