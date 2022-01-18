Rystad Energy ожидает снижения цены нефти до $65-70 во второй половине 2022 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нефтяные котировки снизятся до уровня в $65-70 за баррель во второй половине 2022 года на фоне увеличения добычи сланцевой нефти в США. При этом в первой половине года цена нефти может вырасти до $100 за баррель, однако не задержится надолго на таком уровне. Такое мнение высказал ТАСС аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Виктор Курилов.

По его словам, текущий рост цен на нефть является следствием множества событий, которые произошли в конце 2021 года и в начале 2022 года. Так, сегодняшний рост котировок до $88 за баррель Курилов связал с атакой дронов на аэропорт и нефтяную структуру ОАЭ со стороны йеменских хуситов. "Ранее в январе произошли заморозки в Техасе и общественные беспорядке в Казахстане. В конце декабря также существовал риск дестабилизации в Ливии из-за проведения выборов. В декабре также одной из главных новостей стало исчерпание свободных мощностей у ряда крупных нефтяных компаний в России, что ставит под сомнение возможности ОПЕК + быстро восстановить добычу", - добавил он.

Эксперт допустил, что цена нефти может вырасти до $100 за баррель в ближайшее время при условии дополнительных негативных событий со стороны предложения. "Хотя наши оценки и прогнозы фундаментального баланса предполагают, что цены на нефть не смогут надолго закрепиться на этом уровне, в особенности во второй половине года, когда, по прогнозам Rystad, начнется значительный рост сланцевой добычи в США. И мы ожидаем, что цены к этому моменту снизятся до $65-$70 [за баррель]", - пояснил он.

Кроме того, Курилов отметил влияние омикрона на дорожный трафик в США и Европе и на активность авиасообщения в Европе в последние несколько недель. Наиболее значительный риск со стороны омикрона, по мнению эксперта, сохраняется для спроса в Азии, в частности, если власти Китая продолжать проводить политику "нулевой толерантности" к коронавирусу, несмотря на более легкое течение болезни при омикрон-штамме.

При этом эксперт подчеркнул, что инвесторы после первой негативной реакции на "омикрон" изменили свое мнение и рассматривают распространение этого штамма как близкое окончание пандемии.

Стоимость фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE 18 января преодолела отметку в $88 за баррель впервые с октября 2014 года. В то же время цена российской экспортной нефти Urals в Европе 14 января поднялась выше $86 за баррель также впервые с октября 2014 года.