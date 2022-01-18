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Энергетический кризис в Европе

В Германии сообщили, что газохранилища заполнены на 50%

В Министерстве экономики и климата ФРГ отметили, что все контракты по поставкам газа соблюдаются

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Газохранилища Германии в настоящий момент заполнены примерно на 50%, все контракты по поставкам газа в ФРГ соблюдаются, "энергобезопасность обеспечена". Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель Министерства экономики и климата ФРГ Сузанне Унград.

"Заполненность в настоящее время составляет почти 50%. Эти объемы нужны прежде всего для покрытия пиковых нагрузок в холодные зимние дни. Это значит, что газ на германский рынок поступает не только из хранилищ. Эти объемы дополняют импорт энергоресурсов, которые поступают по трубопроводам", - сказала она.

Ранее в Минэкономики сообщали, что текущих объемов в теории хватило бы на 18 суток, но этот показатель очень условный. Он был бы актуальным только в том случае, если других источников получения энергоресурсов бы не было.

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ГерманияЭнергетический кризис в Европе
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