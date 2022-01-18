Делегация США в Киеве обсудила транзит газа из России и импорт топлива из ЕС

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Перспективы транзита российского газа через территорию Украины и возможность импорт топлива из Польши и Словакии стали ключевыми темами на переговорах делегации Конгресса США с руководством компании "Оператор ГТС Украины" в Киеве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба украинского предприятия.

"При поддержке США для обеспечения энергобезопасности Украины и Европы важно реализовать две предпосылки: сохранить транзит по украинской ГТС не менее 45 млрд куб. м газа в год сроком 10 лет и способствовать возможности физических поставок газа из ЕС, в частности из Польши и Словакии", - цитирует пресс-служба главу компании Сергея Макогона.

По его мнению, строительство газопровода "Северный поток - 2" якобы задумано для переориентации газовых потоков в ЕС и исключения из цепочки поставок Украины. "Поэтому нам важна поддержка США. Мы считаем, что санкции - это важный фактор, чтобы сдержать агрессивные действия и обеспечить стабильную деполитизированную поставку газа как на Украину, так и в Европу", - добавил он.

Ранее делегация Конгресса США провела в Киеве ряд встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Виртуальный реверс

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.