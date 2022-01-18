Из Волгограда запустили прямые рейсы в Уфу

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Полетная программа в Уфу из Волгограда стартовала во вторник. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"18 января началась полетная программа авиакомпании "Азимут" в Уфу (из Волгограда - прим. ТАСС)", - сказала она.

Сообщается, что рейсы в Уфу из Волгограда будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Вылетать из волгоградского аэропорта самолеты будут в 10:45, а прилетать обратно из Уфы - в 15:50 местного времени. Время в пути в одном направлении составит 2 часа. Стоимость билетов в одном направлении - от 1 280 руб.