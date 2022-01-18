ВРП Белгородской области вырастет на 30% по итогам 2021 года

ТАСС, 18 января. Валовой региональный продукт (ВРП) Белгородской области, по предварительным данным, в 2021 году вырастет на 30% в сравнении с 2020 годом, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На 1 января 2021 года совокупный валовой региональный продукт составлял порядка 947 млрд руб. По предварительным итогам [2021 года], мы должны получить к ВРП плюс 30% <…> благодаря, конечно, хорошей конъюнктуре на металл", - сказал Гладков.

Как отметил губернатор региона, задача по увеличению ВРП в Белгородской области прорабатывается с каждым предприятием, главный акцент планируется сделать на проектах горно-металлургических предприятий. Кроме того, продолжается работа по созданию в регионе особой экономической зоны.

Ранее Гладков поручил проработать задачу по увеличению валового регионального продукта до 2 трлн рублей к 2030 году.