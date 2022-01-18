Bank of America прогнозирует рост средней цены экспорта "Газпрома" в 2022 году

ТАСС, 18 января. Развивающийся энергетический кризис в Европе будет поддерживать цены на газ на высоком уровне и в 2022 году, что благоприятно скажется на средней цене экспорта "Газпрома". В текущему году она может увеличиться до $400 за 1 тыс. кубометров с $330 в 2021 году, говорится в обзоре Bank of America (BofA).

Так, по прогнозу BofA, средняя экспортная цена газа "Газпрома" по итогам IV квартала 2021 года может составить $580 за 1 тыс. куб. м, а уже в I квартале 2022 года - $620-700. По результатам I полугодия цена поставок газа российского холдинга за рубеж может оказаться в диапазоне $500-724.

По итогам же 2021 года BofA ожидает среднюю цену экспорта "Газпрома" на уровне $330, что более чем в два раза превышает значения 2020 года.

Такие высокие показатели могут быть достигнуты за счет структуры экспортных контрактов "Газпрома", а также истощения европейских хранилищ - низкие показатели их заполненности могут оказать дальнейшую поддержку росту цен на рынке в течение 2022 года.

Рост цен, скорее всего, позволит "Газпрому" в текущем году обновить рекордные финансовые показатели, которые будут достигнуты по итогам 2021 года, говорится в обзоре.

По данным самого "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м., а прогноз цены экспорта газа в 2022 году - $296 за 1 тыс. куб. м.