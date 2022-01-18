Аксенов: торговлю между Крымом и Сирией начнут на арендованных судах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Крыма и Сирии в ходе визита делегации из Дамаска в Симферополь договорились запустить торговый оборот на арендованных судах, а совместную судоходную компанию начнут развивать после увеличения объемов грузов, сообщил во вторник журналистам глава российского региона Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что представители Сирии являются одними из наиболее активных и перспективных партнеров для Крыма, находящегося под западными санкциями. В 2019 году власти Крыма озвучили намерение создать совместную судоходную компанию, которая поможет обеспечить работой морские порты Крыма, так как из-за санкций загрузка снизилась.

"Под первые партии грузов мы возьмем суда во фрахт, уже есть понимание, у кого взять суда, которые уже находятся под санкциями. Рынок ограничен, переговоры некоторые проходят в непубличной плоскости. Тем не менее, мы договорились, какие суда будут выполнять первоочередные задачи. Как только мы набьем руку под группы товаров и объемы, которые будут поставляться, под них уже судоходная компания будет фрахтовать или покупать суда для себя", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "сейчас стартуем пока на арендованной технике", уточнив, что создание совместной судоходной компании "в процессе".

Делегация представителей экономического блока правительства Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самиром аль-Халилем в понедельник прибыла в Симферополь для участия в первом заседании совместной российско-сирийской рабочей группы. Во вторник также было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма.