Первую тестовую зону 5G запустили в новосибирском университете

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Тестовую сеть 5G впервые запустили в Сибирском государственном университете телекоммуникации и информатики (СибГУТИ) на базе первого в Сибири киберполигона, открытого в мае 2021 года для повышения национальный кибербезопасности. Собственная тестовая сеть позволит сотрудникам университета проводить исследования и разработку алгоритмов мобильной связи на качественно новом уровне, сообщается на сайте вуза.

"Коллектив кафедры телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС) СибГУТИ продемонстрировал успешную регистрацию телефона Samsung S21+ в сети 5G New Radio, созданной на базе лаборатории исследования мобильных систем новых поколений киберполигона СибГУТИ", - говорится в сообщении.

Сейчас скорость передачи данных достигает 50Мбит/с. Мобильная сеть 5G СибГУТИ состоит из радиоподсистемы и пакетного ядра, развернутого на сервере лаборатории. Программные обеспечение запущенной сети - это свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, которое было доработано коллективом научно-исследовательской лаборатории. "Это принципиальное отличие тестовой сети 5G NR в СибГУТИ от других, реализованных в РФ на базе решений зарубежных вендоров, к коду которых нет доступа", - отметили в вузе.

Появление собственной тестовой сети 5G позволит сотрудникам университета проводить исследования и разрабатывать алгоритмы мобильной связи на новом уровне. А студенты, обучающиеся в вузе по профилю "Программное обеспечение мобильных систем", смогут заниматься разработкой такого ПО и интегрировать его в код действующей сети, формировать необходимые компетенции и применять их на практике.

Первый в Сибири киберполигон для повышения национальный кибербезопасности начал работать на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 17 мая 2021 года. Он создан для школьников, студентов и молодых специалистов. Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве.