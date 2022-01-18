Лидеров малого и среднего бизнеса Липецкой области определят в результате конкурса

ЛИПЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Лидеров в сегменте малого и среднего бизнеса Липецкой области определят в результате регионального конкурса, организованного центрами "Мой бизнес". Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Конкурс способствует выявлению и популяризации положительного опыта эффективно работающих предпринимателей, фермеров, малых и средних предприятий", - сказал Артамонов. Он пояснил, что смотр будет проходить в шести номинациях, каждая из которых охватывает конкретную сферу деятельности: торговля, общественное питание, сфера услуг, фермерство, производство, спорт и туризм. "Малый бизнес - это путь к повышению благосостояния каждого человека, у нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы - и финансовую, и консультативную, и юридическую", - заметил Артамонов.

Кроме того, как пояснил глава региона, отдельные номинации предназначены для руководителей предприятий и структур поддержки предпринимателей. "Они касаются наставничества, инноваций, социальной ответственности бизнеса, производства товаров и услуг, высоких показателей предпринимательской деятельности начинающим предпринимателям, а также ряда других аспектов", - добавил Артамонов.